Золотовалютные резервы России сильно выросли
За неделю международные золотовалютные резервы России увеличились на $1,2 млрд, или на 0,3%.
На 17 ноября золотовалютный резерв России составляет $427,6 млрд.
Как сообщает представитель Центробанка, это произошло вследствие положительной переоценки и монетизации золота. На сегодняшний день, резервы достигли трехлетнего максимума.
Напомним, в октябре появилась информация о желании Банка России приступить к покупке золота на биржевом рынке. Однако Центробанк заинтересован пока лишь в наращивании золотых резервов, а не в продаже золота, сообщает «Коммерсант».
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