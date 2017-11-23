Золотовалютные резервы России сильно выросли

За неделю международные золотовалютные резервы России увеличились на $1,2 млрд, или на 0,3%.

На 17 ноября золотовалютный резерв России составляет $427,6 млрд.

Как сообщает представитель Центробанка, это произошло вследствие положительной переоценки и монетизации золота. На сегодняшний день, резервы достигли трехлетнего максимума.

Напомним, в октябре появилась информация о желании Банка России приступить к покупке золота на биржевом рынке. Однако Центробанк заинтересован пока лишь в наращивании золотых резервов, а не в продаже золота, сообщает «Коммерсант».



