Золото подешевело на мировом рынке из-за празднования китайского Нового года
На мировом рынке отмечается уменьшение спроса на золото и как следствие снижение цены в связи с празднованием китайского Нового года по лунному календарю.
По состоянию на 19:31 по московскому времени цена на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,80 доллара, или на 0,15 процента — до 1190,70 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 1,78 процента — до 17,15 доллара за унцию, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
- С начала китайского Нового года спрос со стороны Дальнего Востока слабый, поэтому цены на золото снижаются, — заявил газете The Wall Street Journal директор по торговле Kitco Metals Питер Хаг.
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