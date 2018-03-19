Золотая звезда засияет на ВДНХ
С центрального павильона ВДНХ в Москве, находившегося на реставрации, 19 марта снимут строительные леса.
Москвичи и гости столицы вновь смогут увидеть шпиль со звездой, расположенный на высоте почти 100 метров.
Здание находилось на реставрации три с половиной месяца. Капитальный ремонт был проведен впервые за 60 лет.
По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, были проведены работы по расчистке поверхности звезды от остатков позолоты и следов краски. Кроме того, специалисты отреставрировали сохранившиеся и восстановили утраченные медные элементы.
Самым трудоемким процессом стало полное золочение поверхности звезды и шпиля общей площадью 140 квадратных метров, сообщает Экономика сегодня.
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