«Золотая молодежь» протаранила яхтой пассажирский теплоход

В Санкт-Петербурге у Крестовского острова частная яхта протаранила пассажирский теплоход «Нефрит».

По данным СК, молодой человек, управлявший яхтой, является представителем так называемой «золотой молодежи». На частном судне он отдыхал с двумя девушками, но в какой-то момент не справился с управлением.

Пострадавших нет, передает «360» со ссылкой на портал «78».

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