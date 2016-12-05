Знарок включил в сборную РФ на Кубок Первого канала Ковальчука и Дацюка

Главный тренер сборной России Олег Знарок обнародовал расширенный состав команды на предстоящий Кубок Первого канала, в который включены 32 хоккеиста.

В числе призванных под знамена сборной нападающие СКА из Санкт-Петербурга Илья Ковальчук и Павел Дацюк, а также форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, - сообщает «Спортфакт».

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Адмирал»).

Защитники: Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Илья Любушкин, Владислав Гавриков, Рушан Рафиков (все – «Локомотив»), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – «Металлург» Мг), Егор Яковлев, Антон Белов, Максим Чудинов (все – СКА), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Максим Осипов («Торпедо»).

Нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Сергей Широков (все – СКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Дмитрий Кугрышев, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов, Иван Телегин, Андрей Светлаков (все – ЦСКА), Максим Шалунов, Степан Санников (оба – «Сибирь»).

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря. Россияне 15 числа сыграют со шведами, 16 – с чехами, 18 – с финнами.