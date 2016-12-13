Знарок объявил окончательный состав сборной России на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Олегом Знарком определил окончательный состав команды на Кубок Первого канала, который пройдет с 15 по 18 декабря.

За сборную из-за простуды не сыграет лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Сергей Мозякин из магнитогорского «Металлурга». Кроме того, в заявку на турнир не попали форварды СКА Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Максим Чудинов, Никита Гусев и Сергей Широков, а также защитники Рушан Рафиков из «Локомотива» и Альберт Яруллин из «Ак Барса», - сообщает «Спортфакт».

Заявка сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Адмирал»).

Защитники: Антон Белов, Егор Яковлев (оба – СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба - «Металлург» Мг), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба – «Локомотив»), Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Максим Осипов («Торпедо»).

Нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Александр Барабанов (все – СКА), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Степан Санников (все – «Сибирь»), Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Андрей Светлаков, Сергей Андронов, Дмитрий Кугрышев (все – ЦСКА).

Пять из шести матчей турнира пройдут в Москве, а встреча Финляндия – Чехия – в Хельсинки.

Российская сборная первую встречу на Кубке Первого канала проведет против сборной Швеции 15 декабря.

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