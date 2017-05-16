Знарок назвал причины поражения сборной России по хоккею в мачте с американцами

Тренер сборной России по хоккею Олег Знарок заявил, что его подопечные проиграли матч с командой США из-за удалений.

«В матче нас подвели удаления. Какие-то были оправданными, какие-то – нет», - цитирует тренера ТАСС. По его словам, удаления стали следствием усталости российских хоккеистов. У них было мало времени на восстановление после встречи с командой Латвии.

Сборная России проиграла американской команде со счетом 3:5. Это первое поражение россиян на ЧМ-2017.

В настоящее время в активе команды 17 очков, она занимает второе место в группе А.