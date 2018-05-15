Знак «Шипы» на машинах потерял актуальность
Знак «Шипы», который сейчас в обязательном порядке устанавливают владельцы автомобилей с шипованной резиной, может уйти в прошлое.
В МВД предлагают снять с водителей эту обязанность, так как, по их мнению, требование потеряло актуальность и динамические характеристики движения автомобиля сейчас зависят от других факторов.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это конструкция транспортного средства, степень его загруженности, наличие современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации и другие.
Кроме того, в МВД считают, что знак на заднем стекле автомобиля небезопасен, так как ограничивает обзор с места водителя, сообщает «РИА Новости».
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