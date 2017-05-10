В МО значительно выросло количество поддельной молочной продукции

За три года в Подмосковье в 12 раз выросло количество контрафактной молочной продукции.

«Наши эксперты выявляют поддельный продукт не только в торговых сетях, но и на предприятиях», - рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по МО Надежда Раева. По ее словам, в 2014 году было выявлено 1,4 тонны фальсификата, в 2015-м – 6,2 тонны, а в 2016-м – свыше 16 тонн».

Рост числа контрафактной продукции подтвердил глава Комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян. Он отметил, что в комитет поступают сообщения от производителей и предпринимателей о реализации в области откровенно поддельных товаров.