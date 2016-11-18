Злоупотребление алкоголем вызывает рак

Специалисты из Университета Шеффилда выяснили, что к 2035 году могут погибнуть более 135 тысяч пациентов, столкнувшихся с раком из-за частого употребления алкоголя. Изучение проводилось по заказу фонда Cancer Research UK.



Согласно сообщениям ученых, в ближайшем будущем в Британии начнут фиксировать 7,1 тысяч смертей от рака каждый год. Основанием всех случаев станет злоупотребление алкоголем, по этой же причине к 2035 году будут госпитализированы более 1,2 миллиона людей,- сообщает «Дни 24».



Ученые подмечают, что риск возникновения рака напрямую зависит от количества выпиваемого алкоголя в день. Систематическое употребление спиртных напитков может повергнуть к развитию рака кишечника, пищевода, ротовой полости, горла, молочной железы и печени.