Злоумышленники стали чаще покушаться на банкоматы
В России зафиксирован сезонный рост количества покушений на банкоматы с целью краж. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Он отметил, что нападениям злоумышленников подвергаются устройства самообслуживания, принадлежащие не только Сбербанку. При этом в половине случае преступники прибегают к физическому взлому с использованием ломов и газа. Кроме того, были попытки взлома дистанционно с помощью технологии black box.
Благодаря мерам безопасности Сбербанку удалось снизить количество успешных покушений. «Год назад примерно треть покушений были успешны, а сейчас мы фиксируем один такой случай к семи», - цитирует Кузнецова ТАСС.
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