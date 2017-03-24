Злоумышленники обокрали шале Прохорова в Куршевеле на 100 тысяч евро

Стали известны подробности совершенного 18 марта ограбления шале в Куршевеле, которое принадлежит российскому миллиардеру Михаилу Прохорову. Преступникам удалось вынести из дома дорогие шубы на сумму около 100 тысяч евро и 8 тысяч евро наличными.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали проникновение в шале Женепи на улице Визель в куршевельском квартале Амо де Белькот, - сообщает ТАСС со ссылкой на региональную газету Le Dauphinе Libеrе.

Ранее издание сообщило, что преступление совершили двое неизвестных, одетые в куртки. Оба грабителя были в шапках, скрывающих лица, а у одного из них был с собой рюкзак. Следствие ведет прокуратура Альбервиля.