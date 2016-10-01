Злоумышленник хотел поджечь синагогу в Москве
В Москве совершено нападение на синагогу. Неизвестный ворвался в молитвенный дом в Большом Спасо-Глинищевском переулке с травматическим пистолетом и канистрой с горючей жидкостью.
Злоумышленнику удалось ранить охранника, но подоспевшие на место происшествия другие охранники задержали нападавшего.
Раненый госпитализирован, сейчас на месте ЧП работают следователи, сообщает «Интерфакс».
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