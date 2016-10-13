Зинедин Зидан побывал в Санкт-Петербурге в качестве «посла гостеприимства»

Главный тренер мадридского «Реала», чемпион мира и Европы по футболу Зинедин Зидан стал «послом гостеприимства» Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава городского комитета по туризму Андрей Мушкарев.

- Мы запускаем программу, по которой будем приглашать известных спортсменов, музыкантов, артистов и так далее. Через них весь мир узнает, что к нам можно приехать, - цитирует Мушкарева ТАСС со ссылкой на интервью чиновника официальному порталу для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Ранее сообщалось, что Зидан вместе с супругой с двухдневным визитом побывал в Северной столице России, однако журналистам не удалось выяснить истинную причину приезда трехкратного лучшего футболиста мира по версии ФИФА.

Некоторые СМИ предположили, что Зидан рассматривается в качестве альтернативы нынешнему главному тренеру петербургского «Зенита» Мирче Луческу.

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