«Зимнюю вишню» в Кемерово открыли без разрешения на ввод в эксплуатацию

ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта при пожаре погибли 64 человека, открыл двери для посетителей в 2013 году до получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Об этом рассказал представитель Следственного комитета России в ходе заседания суда по избранию меры пресечения для экс-начальницы инспекции Госстройнадзора региона Танзилии Комковой.

Он пояснил, что «инспектор был отправлен на осмотр в мае 2013 года и действительно зафиксировал осуществляющееся строительство». При этом чиновница не раз отмечала в документах, что здание эксплуатируется. «То есть до ввода в эксплуатацию объект функционировал в полной мере», - отметил представитель СК РФ.

Он добавил, что разрешение на ввод в эксплуатацию «Зимняя вишня» получила только в сентябре 2013 года, уточнив, что инспектор выполнил лишь визуальный осмотр объекта и не обратил внимание на степень пожароопасности материалов, использованных при отделке здания, передает ТАСС.

Пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже. По последней информации, в нем погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В результате трагедии пострадали 79 человек, среди них 29 детей.