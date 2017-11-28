В Зимбабве объявили амнистию для коррупционеров
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил амнистию с целью возврата государственных средств.
По словам нового главы государства, у лиц, незаконно присвоивших средства госфондов, есть три месяца на то, чтобы их вернуть. Правительство не будет выдвигать против них никаких обвинений, сообщает телеканал ZBC.
Амнистия начнется с 1 декабря 2017 года и продлится до марта будущего года.
Мнангагва возглавил Зимбабве после того, как на прошлой неделе под давлением правящей партии Роберт Мугабе, правивший страной около 30 лет, ушел в отставку. Он будет занимать пост президента до выборов, которые должны состояться летом 2018 года.
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