Зима в Москву придет с опозданием

Зима в столичный регион придет не скоро. Москвичам и жителям региона не стоит ждать устойчивого снежного покрова и низких температур.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», в понедельник погода не изменится и сохранится в пределах климатической нормы. Ночью столбики термометров покажут -2 – 4 градуса, днем опустятся до 0. При этом подует южный ветер.

В последующие сутки возможен небольшой снег, а к выходным на дорогах будет слякотно.

Переход температуры через нулевую отметку в этом году произошел на 11 суток позже, отмечают синоптики.