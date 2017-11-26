Зима в Москву придет с опозданием
Зима в столичный регион придет не скоро. Москвичам и жителям региона не стоит ждать устойчивого снежного покрова и низких температур.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», в понедельник погода не изменится и сохранится в пределах климатической нормы. Ночью столбики термометров покажут -2 – 4 градуса, днем опустятся до 0. При этом подует южный ветер.
В последующие сутки возможен небольшой снег, а к выходным на дорогах будет слякотно.
Переход температуры через нулевую отметку в этом году произошел на 11 суток позже, отмечают синоптики.
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