Зевающая журналистка прервала прогноз погоды в США
Изображение зевающей журналистки прервало выпуск прогноза погоды на американском канале KSCH12.
Корреспондент Диди Сан выложила видео в Facebook. По ошибке режиссера карта США резко сменилась изображением Сан, которая зевала, ожидая эфира.
Ведущий прогноза погоды не сдержался от смеха. Диди Сан сделал подпись к ролику: «Кто-то по ошибке нажал на нужную кнопку в нужный момент, чтобы запечатлеть мой гигантский зевок!»
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