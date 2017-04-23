Зевающая журналистка прервала прогноз погоды в США

Изображение зевающей журналистки прервало выпуск прогноза погоды на американском канале KSCH12.

Корреспондент Диди Сан выложила видео в Facebook. По ошибке режиссера карта США резко сменилась изображением Сан, которая зевала, ожидая эфира.

Ведущий прогноза погоды не сдержался от смеха. Диди Сан сделал подпись к ролику: «Кто-то по ошибке нажал на нужную кнопку в нужный момент, чтобы запечатлеть мой гигантский зевок!»