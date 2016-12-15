«Зенит-арену» защитили иконой

Под сводом строящегося в Санкт-Петербурге стадиона «Зенит-рена» установили икону Божьей Матери «Державная», подаренную митрополитом Варсонофием несколько месяцев назад.

Священник Андрей Кураев назвал это формальностью с целью привлечения внимания. «Обычно это проходит по части выпендрежа. Церковный начальник решил отметиться, с кем-то задружиться. Ты мне деньги, а я делаю вид, что я тебе чем-то полезен», — цитирует портал «Санкт-Петербург.ру» его высказывание в эфире «Радио Балтика».

По словам Кураева, икона никак не повлияет на сроки сдачи стадиона в эксплуатацию. Однако священник допустил, что она может снизить травматизм во время строительства объекта.