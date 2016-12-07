«Зенит-арену» сдадут в эксплуатацию до конца года

Стадион «Зенит-арена» будет сдан в эксплуатацию 26 декабря. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Он подчеркнул, что проблем со строительством объекта нет. Что касается вибрации выкатного поля, на которую в свое время обратили специалисты ФИФА, то над ее устранением ведется работа.

Мутко пояснил, что инженеры уже подготовили свои предложения, технические решения найдены и проблема будет решена в январе, передает портал «Санкт-Петербург.ру».

По словам вице-премьера, степень готовности стадиона составляет 95-96%. После получения свидетельства о собственности Смольный передаст готовый стадион «Зениту» в соответствии с ранее подписанным меморандумом.

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