На «Зенит-Арене» в Петербурге свели раздвижную крышу

Строители стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Петербурге впервые свели раздвижную крышу комплекса, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на СМИ.

Рабочие приступили к устройству путей, по которым двигаются обе части крыши.

По словам представителя «Метростроя», часть путей давно не использовалась, поэтому их необходимо подготовить. Всего крышу планируют раздвигать от пяти до десяти раз за все время подготовки.

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