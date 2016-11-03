«Зенит-Арена» в Петербурге не прошла комиссию ФИФА

Выкатное поле стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге не прошло проверку комиссией ФИФА из-за высокого уровня вибрации, пишет интернет-издание "Фонтанка".

Как отмечается в материале, директор по организации соревнований ФИФА Колин Смит, руководитель департамента по подготовке чемпионатов мира Кристиан Унгер и представители российского «Оргкомитета-2018» посетили стадион в начале текущей недели.

По словам неназванного собеседника издания, члены комиссии зашли на закаченное внутрь арены поле и начали прыгать на газоне, в результате чего поверхность стадиона начала вибрировать, что является недопустимым во время проведения соревнований. При этом, по данным издания, строители были в курсе проблем.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал изданию, что комиссия ФИФА высказала «рабочие замечания, неустранимых нет».

Новый стадион в Санкт-Петербурге, расположенный на Крестовском острове, начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году. В связи с проведением в России чемпионата мира по футболу в 2018 году проект отправляли на доработку для соответствия требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.