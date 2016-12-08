«Зенит» проиграл голландскому АЗ в последнем туре группового этапа Лиги Европы – 2:3

В последнем туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» из Санкт-Петербурга уступил голландскому клубу АЗ со счетом 2:3.

Это поражение прервало серию из пяти побед подряд клуба с берегов Невы, но не лишило «Зенит» первого места в группе. Обе команды продолжат выступление в плей-офф турнира.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 11 декабря в швейцарском Ньоне, - сообщает ТАСС.

Ранее в весеннюю часть розыгрыша второго по значимости европейского клубного турнира пробились «Ростов», занявший третье место в группе в Лиге чемпионов, и «Краснодар», за тур до окончания группового этапа Лиги Европы обеспечивший себе второе место в квартете.