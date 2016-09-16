«Зенит отыгрался со счета 0:3 в матче Лиги Европы
Питерский «Зенит» сумел одержать победу со счетом 4:3 в гостях над «Маккаби» (Тель-Авив) в матче Лиги Европы.
К 70-й минуте хозяева вели со счетом 3:0, однако «Зенит» сумел не только отыграться, но и вырвать победу.
Мячи у петербуржцев забили Александр Кокорин, Жозе Маурисио и Виктор Жулиано. Победную точку поставил Лука Джорджевич.
«Маккаби» доигрывал матч в меньшинстве - две желтые карточки (на 78-й и 81-й минутах) получил Элазар Даса.
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