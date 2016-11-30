«Зенит» обыграл «Уфу» со счетом 2:0 и сократил отставание от «Спартака» до трех очков

В 16 туре чемпионата России по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга на своем поле обыграл «Уфу» со счетом 2:0 и сократил отставание от лидирующего московского «Спартака» до трех очков.

«Зенит» вырвал победу в этом матче в самой концовке. На 84 минуте отличился бразильский легионер хозяев Жулиано, а в компенсированное время второй мяч в ворота «Уфы» забил нападающий Александр Кокорин, - сообщает ТАСС.

Таким образом, клуб с берегов Невы набрал 34 очка, на три меньше, чем «Спартак», но красно-белые имеют игру в запасе - в четверг они сыграют в Самаре с местными «Крыльями Советов».

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