«Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 4:2 и вышел на первое место в чемпионате России
«Зенит» из Санкт-Петербурга на своем поле обыграл московский «Спартак» со счетом 4:2 в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Эта победа позволила команде румынского специалиста Мирчи Луческу сравняться со спартаковцами по очкам (у обеих команд по 19 очков) и обойти их по дополнительным показателям.
18 очков в активе у действующего чемпиона России ЦСКА, который позже в воскресенье сыграет на выезде с «Ростовом».
«Спартак» под руководством итальянского тренера Массимо Карреры потерпел третье поражение подряд.
Ранее сообщалось, что матч «Зенит» - «Спартак» в прямом эфире транслировался на 30 стран мира, в то числе на Мозамбик и Кабо-Верде.
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