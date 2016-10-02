«Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 4:2 и вышел на первое место в чемпионате России

«Зенит» из Санкт-Петербурга на своем поле обыграл московский «Спартак» со счетом 4:2 в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Эта победа позволила команде румынского специалиста Мирчи Луческу сравняться со спартаковцами по очкам (у обеих команд по 19 очков) и обойти их по дополнительным показателям.

18 очков в активе у действующего чемпиона России ЦСКА, который позже в воскресенье сыграет на выезде с «Ростовом».

«Спартак» под руководством итальянского тренера Массимо Карреры потерпел третье поражение подряд.

Ранее сообщалось, что матч «Зенит» - «Спартак» в прямом эфире транслировался на 30 стран мира, в то числе на Мозамбик и Кабо-Верде.