«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

Питерский «Зенит» и ФК «Оренбург» сыграл в очередном туре чемпионата России по футболу. Матч прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

Победу «Зениту» принес мяч Роберта Мака на 17 минуте встречи, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

По итогам 11 туров петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: футбол
Следующая новость Мединский откроет выставку о Мамаевом побоище в Тульской области

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО