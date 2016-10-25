«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
Питерский «Зенит» и ФК «Оренбург» сыграл в очередном туре чемпионата России по футболу. Матч прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».
Победу «Зениту» принес мяч Роберта Мака на 17 минуте встречи, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
По итогам 11 туров петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице.
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