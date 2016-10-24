«Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0 и догнал «Спартак» по набранным очкам
В последнем матче 11 тура чемпионата России по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Петровский» обыграл дебютанта первенства «Оренбург» и сравнялся с московским «Спартаком» по набранным очкам.
У обеих команд по 25 очков, но красно-белые занимают первое место в турнирной таблице благодаря большему числу побед.
Победу «Зениту» принес точный удар словацкого легионера Роберта Мака, которому ассистировал россиянин Александр Кокорин.
В следующем туре «Зенит» 30 октября примет на своем поле томскую «Томь», а «Спартак» днем ранее сыграет на «Открытие Арене» в Москве с ЦСКА, потерпевшим в 11 туре поражение в дерби с «Локомотивом» (0:1).
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