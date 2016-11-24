«Зенит» обыграл «Маккаби» - 2:0 и одержал в Лиге Европы пятую победу подряд

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Петровский» взял верх над «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 2:0.

Эта победа стала для российского клуба пятой подряд во втором по значимости европейском клубном турнире.

Хозяевам удалось забить по мячу в концовке каждого из таймов. В первой половине игры отличился Александр Кокорин, а перед самым финальным свистком окончательный итог подвел точным ударом со штрафного Александр Кержаков.

«Зенит» ранее обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Команда Мирчи Луческу продолжает лидировать, набрав 15 очков из 15 возможных. Последний матч группового этапа Лиги Европы клуб с берегов Невы проведет 8 декабря на выезде против голландского клуба «АЗ Алкмар».