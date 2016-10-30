«Зенит» с минимальным счетом обыграл «Томь» и догнал «Спартак» по набранным очкам

В 12 туре чемпионата России по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Петровский» обыграл томскую «Томь» со счетом 1:0 и сравнялся с московским «Спартаком» по набранным очкам.

Оба лидера оторвались от ближайших преследователей - ЦСКА и грозненского «Терека» на семь очков, правда, на более близкое расстояние может подобраться «Краснодар», который встречается с «Анжи».

Единственный мяч, решивший исход встречи «Зенита» с «Томью», на 26 минуте забил российский форвард хозяев Александр Кокорин.

В 13 туре «Томь» 5 ноября примет на своем поле «Спартак», а «Зенит» 6 ноября сыграет в Грозном с «Тереком».