«Зенит» в гостях обыграл «Дандолком» в Лиге Европы

Питерский «Зенит» обыграл ирландский клуб «Дандолк» в гостях в матче группового этапа Лиги Европы, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

Команда из северной столицы выиграла 2:1 в тяжелейшей игре.

Первый гол забили хозяева. На 52 минуте отличился Робби Бенсон. «Зенит» усилиями Роберта Мака отыгрался на 71 минуте, а спустя еще несколько минут победный мяч оформил Жулиано.