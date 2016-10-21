«Зенит» в гостях обыграл «Дандолком» в Лиге Европы
Питерский «Зенит» обыграл ирландский клуб «Дандолк» в гостях в матче группового этапа Лиги Европы, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
Команда из северной столицы выиграла 2:1 в тяжелейшей игре.
Первый гол забили хозяева. На 52 минуте отличился Робби Бенсон. «Зенит» усилиями Роберта Мака отыгрался на 71 минуте, а спустя еще несколько минут победный мяч оформил Жулиано.
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