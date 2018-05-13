«Зенит» досрочно расторг контракт с главным тренером

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини.

Как сообщили в пресс-службе клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон без взаимных компенсаций. Контракт прекращает свое действие 14 мая, передает ТАСС.

Манчини пришел в «Зенит» летом 2017 года. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы, уступив немецкому «Лейпцигу».

За один тур до окончания чемпионата России «Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице. Команда уже потеряла шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.