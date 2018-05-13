«Зенит» досрочно расторг контракт с главным тренером
Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини.
Как сообщили в пресс-службе клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон без взаимных компенсаций. Контракт прекращает свое действие 14 мая, передает ТАСС.
Манчини пришел в «Зенит» летом 2017 года. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы, уступив немецкому «Лейпцигу».
За один тур до окончания чемпионата России «Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице. Команда уже потеряла шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
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