На Землю благополучно вернулись три члена экипажа МКС

В Казахстане прошла успешная посадка корабля "Союз МС" с тремя космонавтами на борту. С МКС вернулись российский космонавт Анатолий Иванишин, американский астронавт Кэтлин Рубинс и японский астронавт Такуя Ониси.

Корабль "Союз МС" успешно пристыковался к МКС 21 октября. В ночь на воскресенье судно с экипажем направилось в сторону Земли. Посадку обеспечили российские военные летчики, сообщает ТАСС.

Три космонавта провели на МКС 115 дней. Эвакуация экипажа из спускаемой капсулы была завершена успешно.