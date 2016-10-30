На Землю благополучно вернулись три члена экипажа МКС

В Казахстане прошла успешная посадка корабля "Союз МС" с тремя космонавтами на борту. С МКС вернулись российский космонавт Анатолий Иванишин, американский астронавт Кэтлин Рубинс и японский астронавт Такуя Ониси.

Корабль "Союз МС" успешно пристыковался к МКС 21 октября. В ночь на воскресенье судно с экипажем направилось в сторону Земли. Посадку обеспечили российские военные летчики, сообщает ТАСС.

Три космонавта провели на МКС 115 дней. Эвакуация экипажа из спускаемой капсулы была завершена успешно.

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