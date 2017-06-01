Земля постепенно замедляет свое движение
Ученые NASA заявили, что у них получилось зафиксировать замедление движения Земли, и рассказали о последствиях, которые грозят человечеству при ее полной остановке.
По словам специалистов, при остановке нашей планеты все объекты полетят с огромной скоростью на восток, спровоцируют мощный ураган и цунами, а вода, которая соберется в одном месте, образует новый материк. Океаны же поднимутся в сторону полюсов, образуя там Северный и Южный океаны, - сообщает «РЕН ТВ».
Также, при остановке Землю сотрясет кинетическая энергия, начнутся землетрясения и извержения вулканов. Планета начнет деформироваться, на одной ее стороне будет стоять жара, а на другой – аномальный холод.
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