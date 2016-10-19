Земля гигантов действительно существует

Население Северной Ирландии оказались носителями редкой мутации в гене AIP, приводящей к развитию гигантизма, что разъясняет то, почему Ольстер часто называют "страной гигантов". И хотя эти люди выглядят для обывателей как особенно сильные, большие и в целом здоровые люди.

Излишки гормонов роста и белка IGF-1 приводят к крайне негативным последствиям для них. То, что заставляет нас восхищаться ими, в конечном итоге сокращает им жизнь и ведет к смерти", — сообщил Энтони Хини из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, сообщает «Planet Today».

Хини и его коллеги под руководством Марты Корбониц (Marta Korbonits) из университета Королевы Марии в Лондоне (Великобритания) выяснили, что почти каждый 150 житель Ольстера на севере Ирландии является носителем мутации, соединенной с развитием гигантизма, изучая ДНК сотни людей, страдавших от акромегалии.

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