Земля Архейской эры напоминала современный Марс

Ученые NASA заявили, что Земля во время Архейской эры была похожа на современный Марс. Согласно новому исследованию в земной атмосфере во времена Архейской эры, кислород был с высоким уровнем метана, аммиака и других органических химических веществ.

Этот период считается началом формировании Земли, как полноценной планеты. Процесс начался около 4 млрд. лет назад и продолжался 1 млрд. лет. Такая высокая концентрация вышеуказаненых химических веществ в земной атмосфере похожа на состав атмосфер иных планет, поэтому данное открытие говорит о том, что когда-то наша планета тоже не была пригодна для жизни, - сообщают «Актуальные новости».

Ученые считают, что хотя в отдельности каждый элемент вреден, совокупность химических реакций между элементами дает приемлемые жизненные условия. Ученые сравнили Землю того периода с современным Марсом, который можно считать условно пригодным для жизни, даже если средняя температура ниже точки замерзания, так как есть некое количество воды на поверхности.

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