Землетрясения научились распознавать по изменениям гравитации

Ученые из Франции и США разработали способ быстро определять интенсивность землетрясения, измеряя преобразования в силе гравитационного поля Земли. Это позволит предсказывать цунами и заблаговременно оповещать местных жителей об опасности.

Как отмечает издание «Индикатор», с помощью измерений можно выяснить, как изменяется земная гравитация в тот момент, когда большие участки смещаются на десятки метров в течение нескольких минут. Сейсмологи отмечают, что если бы этот метод применялся в 2011 году в Японии, когда землетрясение с магнитудой 9,1 вызвало цунами, то степень опасности можно было бы определить в первые минуты, а не часы.

Уточняется, что наиболее удобное расстояние для измерения изменений гравитационного поля – от 1000 до 2000 километров от места землетрясения. Геофизики признают, что разработанный метод невозможно применять при землетрясениях с магнитудой менее 8, так как приборы не смогут зафиксировать изменения гравитации Земли.