Землетрясение разрушило 100 домов в Китае
На северо-западе КНР, у границы с Таджикистаном и Киргизией, произошло землетрясение, в результате которого были разрушены 100 домов. Еще более 120 зданий получили повреждения.
Первоначально магнитуда подземных толчков составила 6,7. Через некоторое время они повторились, но уже слабее – были зафиксированы толчки магнитудой 5. Эпицентр землетрясения находился на глубине шести километров, передает ТАСС со ссылой на агентство Синьхуа.
Информации о погибших и пострадавших нет.
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