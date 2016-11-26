Землетрясение разрушило 100 домов в Китае

На северо-западе КНР, у границы с Таджикистаном и Киргизией, произошло землетрясение, в результате которого были разрушены 100 домов. Еще более 120 зданий получили повреждения.

Первоначально магнитуда подземных толчков составила 6,7. Через некоторое время они повторились, но уже слабее – были зафиксированы толчки магнитудой 5. Эпицентр землетрясения находился на глубине шести километров, передает ТАСС со ссылой на агентство Синьхуа.

Информации о погибших и пострадавших нет.