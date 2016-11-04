Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Чили
В Чили сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4. Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Специалисты утверждают, что угрозы цунами для страны нет. Изначально сейсмологи сообщили, что магнитуда землетрясения составляла 6,1. Однако впоследствии данные были скорректированы, сообщает ТАСС. Эпицентр подземных толчков находился в 25 километрах от города Курико, на глубине в 90,8 километров.
Информация об ущербе от землетрясения уточняется.
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