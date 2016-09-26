Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии
В Японии произошло сегодня землетрясение магнитудой 5,7.
Эпицентр находился в море у побережья главного острова архипелага Окинава. По предоставленным данным японской метеослужбы, очаг залегал на глубине 40 км.
Максимальная сила землетрясения составила 5,7 из 7 баллов по японской сейсмической шкале, передаёт РИА Новости.
Ущерба и пострадавших не наблюдалось
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