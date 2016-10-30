Землетрясение в Италии разрушило древние постройки
Очередное землетрясение в Италии привело к разрушениям в коммуне Норча, регион Умбрия. Сегодня сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой до 7,1 балла.
Пока известно о разрушении базилики святого Бенедикта и ратуши. Данные о пострадавших уточняются. Власти не исключают, что в регионе могут быть и другие разрушения, сообщает "Интерфакс".
В воскресенье в центральной Италии произошло землетрясение, эхо которого дошло до Рима и Флоренции. На этой неделе в Италии произошла серия подземных толчков магнитудой до 6,1.
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