К Земле приближается самый непредсказуемый астероид Таутатис

Астероид Таутатис с 1992 года несколько раз опасно сближался с Землей. Впервые он пролетел в 3,6 миллиона километров от планеты и возвращался каждые четыре года. В настоящее время астероид с самой хаотичной орбитой снова движется к Земле.

Самая значительная встреча планеты и астероида произошла в 2004 году, когда наименьшее расстояние между ними составило чуть больше 1,5 миллиона километров, - сообщает RT.

Спустя 8 лет астероид рассмотрел китайский аппарат «Чанъе». Ученым удалось получить ряд снимков с очень близкого расстояния: «Чанъе» пролетел всего в 3,2 километра от небесного тела.

Свое имя астероид получил в честь кельтского бога Тевтата, который во многом известен по комиксам о приключениях Астерикса в древней Галлии. В поперечнике астероид составляет около 5,4 километра. Вес его оценивают в 50 тысяч тонн. Предположительно, он образовался после столкновения двух объектов: астероид и по форме состоит как бы из двух неравных частей, одна из которых примерно вдвое больше другой. На нем можно рассмотреть кратеры и валуны.

И вот в последние дни 2016 года Таутатис снова подлетел к Земле. Как сообщает NASA, более или менее точно предсказать орбиту Таутатиса можно на относительно недолгий период времени. Тем не менее, наблюдения и расчеты ученых говорят о том, что вероятность столкновения астероида с Землей в ближайшие 400 лет стремится к нулю.