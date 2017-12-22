К Земле приближается «череп»

Рядом с Землей пролетит астероид 2015 TB-145, напоминающий по форме череп, приближается к Земле.

Уточняется, что максимальное сближение с нашей планетой произойдет в ноябре 2018 года.

Длина небесного тела составляет от 625 до 700 метров. При этом его поверхность отражает лишь шесть процентов солнечного света. Астероид совершает один оборот вокруг своей оси примерно за три часа.

В 2015 году «череп» уже пролетал мимо Земли, приблизившись на расстояние всего в 1,3 расстояния от Земли до Луны.

По прогнозам ученых, следующее сближение с нашей планетой произойдет лишь в 2088 году, сообщает ScienceDaily.