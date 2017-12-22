К Земле приближается «череп»
Рядом с Землей пролетит астероид 2015 TB-145, напоминающий по форме череп, приближается к Земле.
Уточняется, что максимальное сближение с нашей планетой произойдет в ноябре 2018 года.
Длина небесного тела составляет от 625 до 700 метров. При этом его поверхность отражает лишь шесть процентов солнечного света. Астероид совершает один оборот вокруг своей оси примерно за три часа.
В 2015 году «череп» уже пролетал мимо Земли, приблизившись на расстояние всего в 1,3 расстояния от Земли до Луны.
По прогнозам ученых, следующее сближение с нашей планетой произойдет лишь в 2088 году, сообщает ScienceDaily.
Следующая новость Названы богатые и бедные регионы России
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии