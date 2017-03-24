На Земле началась необычная магнитная буря
На Земле началась необычная магнитная буря. Сообщается, что данное явление не будет сильно отображаться на здоровье людей и работе приборов.
Интенсивность бури является низкой. Ее особенность заключается, прежде всего, в том, что она происходит при полном отсутствии солнечного ветра и солнечных пятен. Вызвано явление экваториальной вертикальность корональной дырой на Звезде, - сообщает «ФАН».
Наблюдения научных сотрудников показывают, что буря должна завершиться сегодня, когда Земля и корональная дыра не будут находиться на одной прямой. Прогнозируется еще одно похожее явление на 29-30 марта. В сторону планеты направится еще одна корональная дыра, однако её интенсивность исследователи пока не смогли определить.
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