К Земле летит опасный астероид

Ученые НАСА заявили, что астероид, который потенциально может нести угрозу Земле, 19 апреля пролетит на предельно близком расстоянии от нашей планеты.

Сообщается, что объект JO25 пролетит на расстоянии, в 4,6 раза превышающем удаленность Земли от Луны, - сообщают «Актуальные новости».

Исследователи заявили, что диаметр астероида составил 1,4 километра, и такой объект пролетит относительно недалеко от Земли впервые за последние десять лет. Астероид JO25 был открыт два года назад с помощью астрономического обзора Mt Lemmon Survey.

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