«Зеленый щит» создадут в Подмосковье
В Подмосковье в рамках проекта «Зеленый щит» создадут зоны, на которых ограничат природопользование и хозяйственную деятельность, заявил эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ Дмитрий Миронов.
По его словам, активистам уже удалось добиться сокращения вырубки леса под строительство коттеджей.
В «зеленые щиты» включили леса, рекреационные зоны, водные объекты, зеленые насаждения возле медицинских и образовательных учреждений, природные ландшафты, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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