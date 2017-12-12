«Зеленый щит» создадут в Подмосковье

В Подмосковье в рамках проекта «Зеленый щит» создадут зоны, на которых ограничат природопользование и хозяйственную деятельность, заявил эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ Дмитрий Миронов.

По его словам, активистам уже удалось добиться сокращения вырубки леса под строительство коттеджей.

В «зеленые щиты» включили леса, рекреационные зоны, водные объекты, зеленые насаждения возле медицинских и образовательных учреждений, природные ландшафты, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».