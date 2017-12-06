Здоровый образ жизни гарантирует долголетие

Продолжительность жизни человека в большей степени зависит от влияния окружающей среды, чем от генов.

Международная группа ученых пришла к выводу, что с возрастом меняется эпигенетическая регуляция генома близнецов. Уточняется, что метилирование ДНК является одним из факторов старения человека.

С возрастом активируются гены, способствующие нейродегенерации, и подавляется та ДНК, что препятствует атеросклерозу. Считается, что старение напрямую зависит от наследственных факторов, однако ученые провели долговременное исследование, которое позволило определить, какая доля определяется окружающей средой.

Для этого они использовали метод близнецов. В исследовании приняли участие 385 человек в возрасте 69 лет. У добровольцев в течение 20 лет брали образцы крови, из которых выделялась ДНК.

По словам ученых, результаты исследования показали, что старение человека сильно зависит от случайных эффектов и факторов окружающей среды, а не генов. Таким образом, продолжительность жизни можно значительно увеличить, употребляя, например, здоровую пищу или занимаясь физкультурой, пишет Lenta.ru.