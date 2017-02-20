Здорового питания не существует
Ученые пришли к выводу, что здорового питания не существует. Специалисты объяснили, что для каждого человека здоровое питание является индивидуальным понятием.
Таким образом, выходит, что тот продукт, который полезен для одного человека, может навредить другому, - сообщает «Medikforum.ru».
Ученые пояснили, что виной тому особая микрофлора ЖКТ, которая представлена различными бактериями в разных количествах. Эксперимент исследователей заключался в том, что одна группа испытуемых употребляла домашний хлеб, а вторая – заводской. В результате, каждый человек реагировал на него по-разному.
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