Ученые пришли к выводу, что здорового питания не существует. Специалисты объяснили, что для каждого человека здоровое питание является индивидуальным понятием.

Таким образом, выходит, что тот продукт, который полезен для одного человека, может навредить другому, - сообщает «Medikforum.ru».

Ученые пояснили, что виной тому особая микрофлора ЖКТ, которая представлена различными бактериями в разных количествах. Эксперимент исследователей заключался в том, что одна группа испытуемых употребляла домашний хлеб, а вторая – заводской. В результате, каждый человек реагировал на него по-разному.