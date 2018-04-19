Здоровье волнует людей больше террористов и катастроф

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что среднестатистический житель планеты чаще всего беспокоится о состоянии своей сердечно-сосудистой системы, чем о возможной атаке террористов или автокатастрофе.

К такому выводу исследователи пришли, изучив поисковые запросы пользователей в Интернете.

Оказалось, что различные заболевания волнуют обычных людей больше, чем вероятные атаки террористов.

Так, способами защиты от терактов интересуются лишь семь процентов жителей по всему миру.

Однако доля поисковых запросов относительно распространённых заболеваний, таких как болезни сердца и различные нейродегенеративные заболевания, наоборот, стремительно растет.

Кроме того, пользователи часто ищут в Сети способы избежать смерти от инсульта, заболеваний нижних дыхательных путей, диабета, суицида и передозировки лекарственных препаратов, сообщает Life.