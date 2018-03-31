Здоровье Надежды Савченко резко ухудшилось на фоне голодовки

Стало известно об ухудшении состояния здоровья арестованного депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко.

«Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело», - рассказала ее сестра Вера в эфире «Громадського радио».

По словам Веры Савченко, врачи следственного изолятора дают депутату таблетки для желудка, она также попросила капли для носа. Надежда Савченко по-прежнему употребляет только воду, передает Lenta.ru.

28 марта сестра арестованной заявила, что депутат содержится в неотапливаемой камере, она осунулась, но имеет «боевое» настроение.

Савченко была задержана 22 марта сразу после заседания Рады, на котором было принято решение о лишении ее депутатской неприкосновенности. Савченко арестовали на два месяца, после чего она объявила голодовку. Ее подозревают в попытке организации госпереворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко.